Gazeteci Balcılar’ı cezaevinde ziyaret eden Özdağ: Açlık grevinden vazgeçirdik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye cezaevinde tutuklu H. Tolga Balcılar ile görüştü. Balcılar’ın açlık grevini sonlandırdığını açıklayan Özdağ ayrıca, FETÖ taktiklerinin kullanıldığı bir kumpas süreci olduğunu ve Zafer Partisi’nin bu konuda kendisinin yanında olduğunu söyledi.

Osmaniye’de mülteci kampından firar eden Afganlıları haber yapan gazeteci Hasan Tolga Balcılar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün açlık grevinde olan Balcılar’ı cezaevinde ziyaret etti.

“FETÖ’YÜ TAKLİT EDEN BİR KUMPAS SÜRECİ OLDUĞU ÇOK AÇIK”

Özdağ, şunları söyledi:

* “Adalet Bakanlığı‘na başvurarak almış olduğumuz izin neticesinde H. Tolga Balcılar’ı ziyaret ettim. Kendisi ile uzun bir sohbetimiz oldu. Gerçekleştirmekte olduğu açlık grevinin etkisi ile oldukça yorgun olduğunu ancak zihni durumunun net olduğunu, berrak olduğunu gördüm.

* Kendisi bana kapsamlı olarak olayların nasıl geliştiğini kimlerin bu süreçte nasıl rol oynadığını kimler tarafından tehdit edildiğin, kimler tarafından bu tehditlerin gerçekleştirildiğini tek tek anlattı.

* Bu tutuklamanın kamptan kaçan Afganlarla ilgili olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Osmaniye’de önümüzdeki süreçte Devlet’in bütün yetkili kurullarının ve adaletin araştıracağı bir suç sürecinin olduğu gözüküyor.

* Burada Tolga’ya karşı kurulan bir FETÖ benzeri, FETÖ değil FETÖ’yü taklit eden bir kumpas süreci olduğu çok açık. Adalet de bunu ortaya çıkaracak. Bu sürece illegal şekilde müdahil olan herkes bir gün Türkiye’de hukuk sistemi kurulduğu zamanki çok uzun zaman geçmeyecek bunun için, bugün yaptıklarından dolayı çok pişman olacak.”

“KENDİSİNİ AÇLIK GREVİNDEN VAZGEÇİRDİK”

Özdağ, açıklamalarına şöyle devam etti:

* “Tolga Balcılar ile yaptığımız konuşma sonrası kendisini açlık grevinden vazgeçirdik. Ancak bundan sonraki aşama yeni bir mücadele süreci olacak. Hem hukuki hem siyasi anlamda.

* Zafer Partisi olarak Tolga’nın arkasında olacağız. Bu konuda Tolga’ya yapılanların gerçek nedenini bilerek yanında olacağız. Kurulmaya çalışılan yeni kumpasların da farkında olarak bu mücadeleyi vereceğiz.”

* Ben bir Ergenekon zanlısı olarak FETÖ ile yıllarca mücadele ettim ve sonunda Ergenekon, Balyoz, casusluk vs. kumpasların hepsi tarih çöplüğüne gitti. Kumpasları kuranların hepsi şimdi hapishanede.

* Osmaniye’de bu kumpasları kuranlar da akıllarını başlarına alsınlar ve düşünsünler. Basın özgürlüğüne yaptıkları saldırının gerçek nedeni de Afgan sığınmacılar meselesi olmadığı gibi başka akçeli işler olduğu çok açık görülüyor.”

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