Gazeteci Doğan Uluç yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kıdemli üyelerinden, Sürekli Basın Kartı ve 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Doğan Uluç vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Doğan Uluç’un ölümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda “Değerli meslektaşımız Doğan Uluç’u kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Doğan Uluç’un ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz” denildi.

DOĞAN ULUÇ KİMDİR?

1935 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğe 1955 yılında Tercüman Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Ardından Hürriyet’e girdi, 1964 yılında gazetenin Londra muhabirliğine atandı.

1970 yılında yine aynı gazetenin Birleşmiş Milletler ve Amerika Merkez Bürosu temsilciliği için New York’a gönderildi. Uluç o tarihten bu yana siyasi, sosyal, ekonomik alanlarda gazetecilik görevini Amerika’da sürdürüyordu. Hâlen Hürriyet gazetesi ve dergilerinde haber, röportaj ve köşe yazıları yayınlanıyordu.

1970’lerin başında “U.N. Diplomat Magazine” ve “Turkey Yearbook” yayımlarını çıkaran Uluç çeşitli yurtiçi ve dışı basın meslek kuruluşlarından başarı ödülleri ve üstün hizmet plaketleri aldı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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