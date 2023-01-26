Gazeteci Latif Şimşek’i darbeden sanığa istenen ceza belli oldu

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emrah Topal ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen “Gündeme Dair” isimli programın moderatörü Pınar Işık Ardor, “Program sırasında gerginlik oldu, sesler yükseldi. Latif Şimşek ve Cemal Enginyurt tartışmaya başladı. Cemal Enginyurt yayın ortasında bir anda ayağa kalkıp Şimşek’in üzerine yürüdü. ‘Terbiyesizlik yapma’ dedi. Ben de yayını kesmelerini söyledim.

Enginyurt ağır küfürler etti. Ben de onları ayırmaya çalıştım. Orada bulunanlar araya girdiği sırada arkam dönüktü, bir gürültü duydum. Sanırım Enginyurt, Şimşek’e yumruk atmış. Ben görmedim. Latif Bey’i eğilmiş gözlüğü yere düşmüş şekilde gördüm.

Kaçıncı hamlesi bilmiyorum ama araya girmemle Emrah Bey hamlesini durdurdu. Çok fazla küfür vardı ancak Emrah Bey’in söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Sanığın tehdit içeren sözünü de duymadım. Latif Bey’i oradan uzaklaştırdık” dedi.

Şikayetçi avukatların sorusu üzerine de tanık Ardor, sanık Emrah Topal’ın Cemal Enginyurt’un yanında arkadaşı mı, koruması mı olarak geldiğini bilmediğini ancak koruması sandığını belirtti. Olay günü yorumcu olarak bulunan Doğan Çağlar ise tanık olarak verdiği ifadesinde, arbede sırasında sanığı gördüğünü, sanığın Latif Şimşek’e vurduğunu gördüğünü söyledi.

SAVCI İKİ SUÇTAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü şikayetçiye yumruk atarak yaraladığı ve küfür ettiği gerekçesiyle “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçlarından toplam 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tehdit suçundan ise beraatini talep etti.

“MAALESEF VURDUM”

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Emrah Topal, “Tehdit ve hakaret etmedim. Sadece maalesef olmaması gereken bir şeyi yaptım ve müştekiye vurdum. Diğer suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı süre talep ederek müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: “NİTELİKLİ HALDEN CEZALANDIRILSIN”

Latif Şimşek’in avukatı, sanığın müvekkiline hakaret içeren söylemlerde bulunduğunu ve müvekkilinin gazeteci olması sebebiyle sanığın hakarete ilişkin nitelikli halden cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanık avukatına savunma yapması için süre veren mahkeme, sanık Topal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan “Gündeme Dair” programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt’un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal’ın Latif Şimşek’i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtildi.

Emrah Topal’ın, Latif Şimşek’e sinkaflı küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği, ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi. Adli Tıp raporunda şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

Sanık Emrah Topal’ın ifadesinde, olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Emrah Topal hakkında “Basit Yaralama”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar cezası talep edildi. Olay nedeniyle tutuklanan sanık Emrah Topal 21 Ekim 2022 tarihli ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti. (DHA)