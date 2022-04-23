Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah Ankara’da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Gazeteci- yazar Tufan Türenç’in ölümüyle ilgili olarak, kuruluşundan itibaren Yüksek Kurul üyesi olarak görev yaptığı Basın Konseyi‘nden açıklama yapıldı.

“TÜRK BASINI BÜYÜK BİR USTASINI KAYBETTİ”

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Yaşamını Türk basınına hizmete adayan, basınımızın ‘Tufan Abi‘si, örnek insan duayen gazeteci- yazar Tufan Türenç, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türk basını büyük bir ustasını kaybetti.

*Milliyet Gazetesi‘nde Abdi İpekçi‘nin yanında mesleğe başlayan, uzun yıllar Milliyet, Hürriyet ve Güneş Gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü ve köşe yazarlığı yapan Tufan Türenç, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

*Basın Konseyi Başkanı gazeteci Pınar Türenç‘in eşi olan Tufan Türenç, kuruluşundan itibaren Yüksek Kurul üyesi olarak görev yaptığı Basın Konseyi’ne büyük hizmetlerde bulundu. Meslek yaşamı boyunca ilkeli ve dürüst gazetecilikten taviz vermeyen, Babıali’nin en sevilen ve güvenilen isimlerinden olan Tufan TÜRENÇ, ses getiren haber ve köşe yazılarının yanında yazın dünyamıza çok sayıda kitap da kazandırdı.

*Duayen gazeteci Tufan Türenç’e Allah’tan rahmet, başta eşi Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç olmak üzere aile fertlerine, Basın Konseyi mensupları ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tufan Türenç’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

*Değerli meslektaşımız Tufan Türenç’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem habercilikte hem gazete yöneticiliğinde başarılı çalışmalarıyla hizmet veren Tufan Türenç’in ailesinin, gazeteci üyemiz eşi Pınar Türenç’in, sevenlerinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.

TUFAN TÜRENÇ, İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede bugün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi gazeteci- yazar Tufan Türenç, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul’da Levent Camii‘nde (Afet Yolal) öğlen namazında yapılacak törenin ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Tufan Türenç’in vefatı nedeniyle eşi Pınar Türenç’i telefonla aradı. Tufan Türenç’e Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç 1945 yılında Bursa’nın Yenişehir semtinde dünyaya geldi.

Afyon Dumlupınar İlkokulunda okuyan Tufan Türenç, ilk okuldan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesinden 1964 yılında mezun oldu.

İlk başlarda Nişantaşı’ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptıran yazar burada bir yıl okuduktan sonra Fındıkzade’de Gazetecilik Okuluna girmiş ve Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine 1968 yılının sonlarına doğru stajyer muhabir olarak Milliyet gazetesinde başladı.

Tufan Türenç, 1978 yılında gazeteci Pınar Türenç ile evlendi.

1986 yılına kadar burada çalıştı. 1986 yılında Güneş Gazetesine geçmiş, iki yıl sonra da Çetin Emeç’in başında bulunduğu Hürriyet Gazetesine geçti.

Gazeteciler Cemiyet üyesi olan Tufan Türenç, Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü görevi de gerçekleştirdi. Türenç 2017 yılında gazeteden ayrılarak, emekli olduğunu açıkladı.

Tufan Türenç 23 Nisan 2022 yılında hayatını kaybetti.

AlaturkaOnline Ailesi olarak Tufan abimize rahmet, ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

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