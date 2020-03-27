Gazeteci Uğur Dündar’dan dikkat çeken RTÜK açıklaması!

Yazan:
Alaturka Online
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RTÜK tarafından TELE1’e verilen cezanın tartışıldığı programa bağlanan duayen gazeteci Uğur Dündar, önemli açıklamalarda bulundu.

Verilen cezaların nedenini yaşamından örnekler vererek anlatan Dündar şu ifadeleri kullandı;

*Ben 10 Mart’a kadar yıllardır seyircili programlar yaptım. Çok geniş reytingler alan programlarda çalışamadığımız için bize ekranlarına açan TELE1 gibi kanallarda program yapma imkanı buldum.

*Ve her programda coşkulu alkışlar arasında şunu vurgulamayı asla ihmal etmedim. Biz bu programda kimseye hakaret etmeyiz, kişilik haklarına saldırmayız, özel hayatlara girmeyiz. Yani bundan daha ilkeli nasıl davranılır bilemiyorum.

8 HAFTA YAYIN DURDURMA CEZASI VERİLDİ

*Buna rağmen RTÜK öyle bir zamanlamayla bana 8 hafta yayın durdurma cezası verdi ki; o sırada bizler hedef gösterildik.

*Benim değerli konuklarım, Türkiye’nin gurur duyacağı kişiler; Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil ifadeleri nedeniyle günlerce linç edildi.

*Bana öyle bir ceza verdiler ki 8 hafta bittiğinde 31 Mart seçimlerine sadece bir hafta kalmıştı.

*Bu 8 haftalık cezayla, bizim programın toplum üzerindeki etkisinin kırmak istendiği apaçık görülmüyor mu?

“GÜNLERDİR KENDİMİ KARANTİNADA TUTUYORUM”

*Dolayısıyla ben TELE1’in özgür ama evrensel meslek ilkelerine saygılı, toplum üzerindeki etkin yayıncılığının; bu cezanın temel nedeni olduğuna inanıyorum.

*Bakın corona virüsünün Türkiye’de açıklanmasının ardından bizler sorumlu bir yayıncılık ilkesi sergiledik. Programımızı erteledik.

*Ben günlerdir kendimi karantinaya aldım. Bunu topluma örnek olmak için yapıyoruz. RTÜK’ün böyle davrananlara ceza değil, takdirname vermesi gerekir.

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