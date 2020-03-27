Gazeteci Uğur Dündar’dan dikkat çeken RTÜK açıklaması!

RTÜK tarafından TELE1’e verilen cezanın tartışıldığı programa bağlanan duayen gazeteci Uğur Dündar, önemli açıklamalarda bulundu.

Verilen cezaların nedenini yaşamından örnekler vererek anlatan Dündar şu ifadeleri kullandı;

*Ben 10 Mart’a kadar yıllardır seyircili programlar yaptım. Çok geniş reytingler alan programlarda çalışamadığımız için bize ekranlarına açan TELE1 gibi kanallarda program yapma imkanı buldum.

*Ve her programda coşkulu alkışlar arasında şunu vurgulamayı asla ihmal etmedim. Biz bu programda kimseye hakaret etmeyiz, kişilik haklarına saldırmayız, özel hayatlara girmeyiz. Yani bundan daha ilkeli nasıl davranılır bilemiyorum.

8 HAFTA YAYIN DURDURMA CEZASI VERİLDİ

*Buna rağmen RTÜK öyle bir zamanlamayla bana 8 hafta yayın durdurma cezası verdi ki; o sırada bizler hedef gösterildik.

*Benim değerli konuklarım, Türkiye’nin gurur duyacağı kişiler; Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil ifadeleri nedeniyle günlerce linç edildi.

*Bana öyle bir ceza verdiler ki 8 hafta bittiğinde 31 Mart seçimlerine sadece bir hafta kalmıştı.

*Bu 8 haftalık cezayla, bizim programın toplum üzerindeki etkisinin kırmak istendiği apaçık görülmüyor mu?

“GÜNLERDİR KENDİMİ KARANTİNADA TUTUYORUM”

*Dolayısıyla ben TELE1’in özgür ama evrensel meslek ilkelerine saygılı, toplum üzerindeki etkin yayıncılığının; bu cezanın temel nedeni olduğuna inanıyorum.

*Bakın corona virüsünün Türkiye’de açıklanmasının ardından bizler sorumlu bir yayıncılık ilkesi sergiledik. Programımızı erteledik.

*Ben günlerdir kendimi karantinaya aldım. Bunu topluma örnek olmak için yapıyoruz. RTÜK’ün böyle davrananlara ceza değil, takdirname vermesi gerekir.

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