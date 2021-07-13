Gazeteciden Davutoğlu’na olay Peker-Soylu sorusu! ‘Benim Tosuncukla.. Bitcoinciyle resmim mi var?’





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Hatay'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin Sedat Peker'le ilgili olarak 'Siz mafya reisinin söylemlerini bir dönem de başbakan olduğunuz için, duyumları almış mıydınız? Bu duyumları bir safsata ya da halüsinasyon olarak mı görüyorsunuz?' sorusu üzerine Davutoğlu, ''Peker'in açıklamalarının hepsi benim başbakanlığımın sonrasında ki dönemdedir. Hiçbirisi benim dönemimde değil! O vakitte olsaydı gereğini yapardım. Ben siyaset de devam etseydim Başbakan olarak böyle bir bataklığın olmasına asla izin vermezdim. Benim olduğum yerde bunlar olamazdı! Bir ilişki çıkaramadılar. Tosuncukla Bitcoinci'yle resmimi gördünüz mü benim hiç?'' diyerek yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#ahmetdavutoğlu #sedatpeker #süleymansoylu #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #gelecekpartisi #akp #mhp #gündem #siyaset #haber