Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Onur Ödülü, Bekir Coşkun’un

Gazeteciler Cemiyeti’nin en prestijli ödülü olan, ‘Basın Onur Ödülü’, geçtiğimiz ekim ayında kaybettiğimiz SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun’a verildi. Ödül, Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin tarafından, Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun’a sunuldu.

Ödül töreninde konuşan Andree Coşkun, “Bekir, medyanın onuruydu. Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısıydı. Başkalarının hayatına çok şey kattı her zaman dik durdu. Sevgili eşim huzur içinde uyusun, onu çok seviyorum” dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de “Cemiyetimiz bu ödülü yaşayan gazetecilere veriyordu ama kuralı bozduk. Jüri toplantısında birinci sırada Bekir Coşkun çıktı” dedi ve şunları söyledi: “Basın tarihinde böylesine iz bırakan arkadaşlar, ölüme değil ölümsüzlüğe yolcu ediliyor. Hayatın insanlara verdiği armağanlar var. Bekir’e verilen armağanların da en değerlisi Andree Coşkun’dur. Bu ödül şimdi Andree’nin elinde ve Bekir, bizi görüyorsa çok ama çok mutlu olacaktır.”

Basın Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “10 Ocak gerçekten çalışan gazeteciler günü olsun” dedi. Basın mensuplarına iş güvencesi, çalışma özgürlüğü getiren ve sendikalaşmanın önünü açan 212 Sayılı Yasa’nın 60 yıl önce yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, “Son dönemde 10 Ocak’lar ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ oldu. Medya ekonomik ve siyasal kuşatma; ifade ve basın özgürlüğü saldırı altında. İşsiz gazeteciler ordusu on binleri aştı” denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanının 20 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak ölçüde genişletildiğini ve güvence altına alındığını savundu. Altun, “Bu gerçeğe rağmen ne yazık ki bu kavramlar içeride ve dışarıda Türkiye karşıtı çevrelerce çarpıtılmış değerlendirmelerle istismar edilmekte, aleyhe algı oluşturmak için mesnetsiz yorumlarla kullanılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler üzerindeki baskı, sansür ve işsizliğe dikkat çekti. TGC, 10 Ocak açıklamasında şunları kaydetti: “180 ülke arasında basın özgürlüğü sıralamasında 154. sırada yer alan Türkiye’de gazetecilerin yüzde 30’u işsiz. 70 gazeteci cezaevinde. Yalnızca iktidara biat eden gazetecilere olanak sağlanıyor. Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlandı. İletişim Başkanlığı binlerce gazetecinin basın kartını ‘incelemede’ diyerek vermiyor.”