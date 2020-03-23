Gazeteciler sosyal mesefa kuralına uymadı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bugün öğle saatlerinde Belediye binasının önünde basın açıklaması yaptı.

Basın ve belediye personelinin sağlık kurallarını hiçe sayarak iç içe yapılan basın açıklamasında Aras ilk olarak 16 Mart tarihinden itibaren akın akın Bodrum’a gelen tatilcilere yeni uyarılarda bulundu.

Başkan Aras şu uyarılarda bulundu:

* Akın akın Bodrum’ a gelmenin bir anlamı yok. Özellikleri 65 yaş üzeri zaten sokağa çıkamıyor. İkinci konutlarına gelen yaşlılarımız ve Bodrum’a gelenlerin sayısını tespit etmemiz mümkün değil ama tüm uyarılarımıza rağmen gelmeye devam ediyorlar.

* Ayrıca burada yeteri ve istedikleri gibi sağlık hizmeti almakta büyük sıkıntı çekerler. Biz belediye ve ilçe nüfusu olarak şu anda kendi kendimize yetmeye çalışıyoruz.

* Belediye faaliyetlerinin önemli olmayan hizmetlerine sınırlama getirdik personeli zabıta ve hijyen bölümüne aktarıyoruz; şu andaki önceliğimiz toplum sağlığı.

VATANDAŞIMIZ HALA İŞİN CİDDİYETİNİ ANLAMADI

Aras iki gün önce Turgutreis meyve sebze pazarında kontroller yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

* Vatandaşımız hala işin ciddiyetini anlamadı. Cumartesi günkü Turgutreis pazarında hala pazara gelenler gezinti yapıp, pazarda on tur yapıyor. Zabıta ekipleri ile pazar yerlerindeki tedbirleri arttırdık.

* Vatandaşımız pazara girip alacağını alsın, hemen evine geri dönsün, Artık çarşı pazarda gezinti dönemi bitti. Pazar yerlerine girişti zabıta önlemlerini aldı.

* Girişlerde eldiven ve maske vereceğiz. 65 yaşın üstündekilerin de pazara girmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Aras, toplu taşıma ve kamusal alanlarda belediye ekiplerinin 24 saat hijyen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yine en büyük desteği vatandaşlardan görmek istediklerini zorunlu olmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını söyledi.

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