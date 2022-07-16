Gazeteciler, tutuklu meslektaşları için buluştu

Diyarbakır’daki operasyonda tutuklanan 16 gazeteci için basın örgütleri Kadıköy’de buluştu, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Fırat FISTIK

DİSK Basın-İş ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diyarbakır‘da tutuklanan 16 gazeteci için Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, sansür yasası ve DW, VOA gibi sitelerin yasaklanmasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“İktidara yetmemiş olacak ki sansür yasası yalan haberlerin mucitleri tarafından temcit pilavı gibi önümüze getiriliyor. Dünyaca tanınan iki medya kuruluşu Deutsche Welle ve Voice Of America’nın internet sitelerine erişim engellendi. Meslektaşlarımızla birlikte mesleğimiz de haber alma hakkı da tutsak.

AKP ve MHP iktidarının sistematik baskı politikası seçim atmosferinde daha da katmerlenecek. 16 Haziran’da 16 gazeteci arkadaşımızın tutuklanması bunun işaretlerinden biriydi.”

“HAPİSTE TEK GAZETECİ KALMAYINCAYA KADAR DEMOKRASİ GELMEYECEK”

Eren, tutuklanan 16 gazeteciye ifadeleri sırasında gazetecilik faaliyetlerinin sorulduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Adliyeler basın mensupları için bir öğütme makinası haline gelirken, polis de sokağı gazeteciler için gittikçe daraltıyor, adeta bir mafya üyesiymiş gibi tehditler savuruyor, darp ediyor, işkence ediyor.

Gazeteci hapsetmekte mahir olan iktidarın herhangi bir üyesi, ağzını ne zaman açsa cezaevinde gazetecilerin bulunmadığını söylüyor.

Hapiste tek bir gazeteci kalmayıncaya dek bu diyarlara özgürlük ve demokrasi gelmeyeceğini biliyoruz.

Biz artık hapsedilen meslektaşlarımızın tutuklu kaldığı gün sayısını tutan bir sayaç olmak istemiyoruz.

Gazetecilerin görevi haber olmak değil, yönetenlerin baskısına karşı yönetilenlerin yanında olmaktır. Gazetecilerin yeri hapishaneler değil sokaklardır.

Meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Onlar suçlu değil, onları hapsedenler suçludur. Bizler gazeteciliği ve gazetecileri savunmaya devam edeceğiz.”

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