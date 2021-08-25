Gazetecileri tehdit eden AKP’li başkana 14 ay sonra dava açıldı

AKP’li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, yerel bir televizyonda katıldığı programda hakkında olumsuz haber yapan gazetecileri tehdit etmiş ve gazeteciler de şikayetçi olmuştu. Savcılık, 3 gazetecinin uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine 14 ay sonra AKP’li Bektaş hakkında tehdit suçundan dava açılmasına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ali Bektaş, yerel bir televizyonda katıldığı canlı yayında kendisi hakkında olumsuz haber yapan gazetecileri, geçen yıl Haziran ayında bir yerel televizyonda katıldığı programda kendisi hakkında olumsuz haberler yapan gazetecilere sert tepki göstermişti.

Bektaş canlı yayında, yapılan haberler ile kendisini ve partisini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını ileri sürerek, “Yargı ya bunun gereğini yapacak, ya ben gereğini yapacağım! Bunu mu istiyorlar? Al klavyeyi eline istediğini yaz, istediğin gibi karala. Adalet gereğini yapmazsa ben gereğini yapacağım. Benim namusum ve şerefimle kimse oynayamaz.

Ben bu saatten sonra bir şey beklemiyorum. Onurlu ve şerefli yaşamdan başka. Yok ben kalem aldım. Yok ben gazeteciyim. Şimdi bu laflarımı alacaklar, istedikleri gibi çırpıp atacaklar. Yok kardeşim! Bundan sonra Ali Bektaş böyle. Herkese gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocuğuma, onuruma, şerefime dokunan insanın onuruna, şerefine dokunurum. Net, tehdit ediyorum. Eğer öyle algılıyorsalar” diye konuşmuştu.

GAZETECİLER ŞİKAYET OLDU

Başkan hakkında haber yapan gazeteciler Alev Uzunbaş (Fennibay), Ergin Özkul ve Seyfi Boyraz Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına giderek AKP’li Belediye Başkanı Bektaş’ın kendilerini açık ve aleni bir şekilde tehdit ettiklerini ileri sürerek şikayetçi oldu. Başkan Bektaş ise, canlı yayında kullandığı sözleri kimseyi hedef almadan söylediğini ileri sürdü. Soruşturma başlatan savcılık, 2 ay önce Ali Bektaş’ın uzlaşmak istediğini belirterek gazetecilere uzlaşma teklifinde bulundu. Ancak 3 gazeteci de uzlaşmayı kabul etmedi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Gazetecilerin uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine 14 ay sonra soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısı, Başkan Ali Bektaş’ın “ya buna gereğini yargı yapacak, ta ben gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocuğuma, onuruma, şerefime dokunan insanın, onuruna, şerefine dokunurum. Net tehdit ediyorum” şeklinde sair yönden kötülük yapacağından bahisle tehditte bulunduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı, Belediye Başkanı Ali Bektaş hakkında 106/1-2.cümle gereğince 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılmasına karar verdi.

ADALETİN YERİNİ BULMASINI BEKLİYORUZ

Gazetecilerden Alev Uzunbaş (Fennibay), savcılığın geçte olsa başkan hakkında dava açmasına sevindiklerini belirterek, “Canlı yayında açık açık tehdit edip bunların yanına kar kalacağını düşündü sanırım. Uzlaşma teklifinde bulundular 2 ay önce ama biz kabul etmedik. Bu ülkede hukuk var ise, Ali Bektaş yargı önüne çıkacak ve ceza alacak. Zira canlı yayında yaptığı tehditleri herkes duydu. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.