Gazetecilerin çekebilecekleri faizsiz kredi miktarı yükseltildi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınan kurul kararı ile gazetecilerin faizsiz olarak çekebilecekleri kredi miktarı 4.800 TL’den 6.000 TL’ye yükseldi. Söz konusu kredi 6, 12, 18 veya 24 ay vadelere çekilebiliyor.

Aynı zamanda evli veya çocuğu olanların alabileceği borç miktarı 9.600 TL olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından alınan diğer bir karara göre yapılacak muhtaçlık yardımının genel çerçevesi de belirlendi.

Buna göre muhtaçlık yardımının 4 bin TL olup yılda bir defa yapılacağına hükmedildi.