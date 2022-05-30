Gazetecilerin ofislerini mühürleyen MHP’li belediye: Çiğ köfte satışı yapıyorlardı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 7 ay önce MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu eleştirdikleri iddiasıyla ofisleri zabıta tarafından mühürlenen gazeteciler açtıkları davayı kazandı. Mahkeme nihai kararını vererek Ereğli Belediyesini haksız gördü. Belediyenin mahkemeye verdiği savunmasında gazetecilerin çiğ köfte sattıklarını söylemesi şaşkınlık yarattı.

Müslüm EVCİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde gazeteciler Özcan Saraç, Umut Yaygır ve Erhan Aydos’un ortak olarak açtıkları internet televizyonu stüdyosu ve medya ofisi yaklaşık 7 ay önce yönetimi MHP‘de olan Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Belediyeyi mahkemeye veren gazeteciler 7 ay süren hukuk mücadelesini kazandı.

MAHKEME HUKUKA AYKIRI OLDUĞU KARARINI VERDİ

Konya 3. İdare mahkemesi nihai kararını açıklayarak gazetecilerin haber ajansı faaliyeti yürüttüğünü ve yapılan araştırmada habercilik yaptıklarını, yönetmelik hükümleri uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüklerinin bulunmadığını, belediye encümen üyeleri tarafından alınan mühürleme kararının hukuka aykırı olduğunu ve bu sebeple yapılan mühürleme işleminin iptal edilmesine karar verdi.

Mahkemeye savunma veren Ereğli Belediyesi gazetecilerin ruhsat başvurusu olmadan aynı adreste çiğ köfte satışı yaptıklarını ve bu sebeple mühürlediklerini belirtti.

“MAHKEMEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRME VE YANILTMAYA YÖNELİK İFADE”

Konu ile ilgili açıklama yapan gazeteci Umut Yaygır, “Adaletin 7 ay gibi bir sürede de olsa yerini bulduğuna inanıyorum” dedi.

“ADALET ÜZERİNDE SİYASİ BASKI KURMAYA ÇALIŞTIKLARINI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ”

Gazeteci Özcan Saraç ise belediyeyi eleştirdikleri yayınlar nedeniyle MHP’li yöneticiler ve Ereğli ülkü ocakları yönetimi tarafından darp edilip susturulmaya çalışıldıklarını ileri sürdü.

Kendilerine karşı yapılan tüm saldırılara ait görüntülerin olmasına rağmen Ereğli adliyesinde davalarının bir türlü görülmediğini kaydeden Saraç, “Adalet önünde herkesin eşit olduğuna inanıyoruz. Aylardır darp edildiğimiz görüntüler olmasına rağmen bir türlü duruşma tarihlerimiz belirlenemedi. Ancak Belediye Başkanı şahsımızla ilgili bir şikayette bulununca hemen apar topar duruşma tarihleri belirleniyor. Adalet üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştıklarını düşünmek bile istemiyoruz. Fakat Ereğli Adliyesi’nde şahsımıza yönelik yapılan ayrımcılık olduğunu görmek bizleri derinden üzmektedir. Başsavcı beyden randevu istiyoruz, maalesef alamıyoruz. Yapılan haksızlıkları somut deliller ile haber yaparak kamuoyu ile paylaşmanın sonucu bu olmamalı. Duruşma tarihlerimizi belirleyin hakkımızı arayalım” diye konuştu.

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