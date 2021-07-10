Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erzurum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu bir gazetecinin HDP ile ittifak sorusuna çok sinirlendi. Davutoğlu "Kimse bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamaz" diyerek Cumhur İttifakı ortakları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye sert eleştirilerde bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #hdp #gazeteci #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #cumhurittifakı #halklarındemokratikpartisi #gelecekpartisi #erzurum
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Anasayfa Alaturka Online Gazetecinin HDP sorusu Davutoğlu’nu kızdırdı! Olay cevap!