‘Gazeteciye bu bilgiyi kim verdiyse, sorumlu o kişidir’

Emekli Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, Odatv’nin kapatılmasına ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Nusret Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MİT görevlisi şehidin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Odatv yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel 2 aydır tutuklu. Yaşayan değil, şehit olmuş MİT görevlilerini ifşa etmişler!” ifadelerini kullandı.

BAHANEYLE İFŞA ETTİLER

FETÖ’nün kumpas davalarında Deniz Kuvvetleri’nin ‘çok gizli’ planlarını “Yargılama yapıyoruz” bahanesiyle ifşa edenlere yargının bugüne kadar işlem yapıp yapmadığını soran Nusret Güner, paylaşımlarında şunları kaydetti:

“Çok gizli bilgiler zaten kafasının içinde olan bir koramirali, casus olmakla suçlarken niçin sorumlular sessiz kalmıştır? Casus, bilgiyi o kurumun içinden dışarıya sızdırandır, muhtemelen o kurumun elemanıdır. Gazeteci bu bilgiyi kimden aldı ise suçlu odur. Bu konuda suçlama yapılacak ise bilgilerin dışarıya sızmasına karşı yeterli tedbir almayan o kurumun başındaki kişiden hesap sormak gerekmez mi? Murat Ağırel’e ise aslında birçok yolsuzluğu ortaya çıkardığı için teşekkür etmek gerekmez mi? Odatv , ülkede, halkın haber alma özgürlüğüne sadık kalarak görevini yapan nadir medya kurumlarından biridir; kendisine güveni hiçbir zaman suiistimal etmemiştir.”