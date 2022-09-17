Gazeteciye polis şiddeti

Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangını görüntülemeye giden DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, görüntü almaya çalıştığı sırada polis memuru Ü.G.’nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı.

Kent merkezinde Bahtiyarbostan Mahallesi zerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olayı görüntülemek için bölgeye giden DHA Sivas Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, görüntü almasını engellemeye çalışan polis memuru Ü.G.’nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı.

Yanındaki DHA Muhabiri Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede koluna darbe aldı. Kendi meslektaşının engellemeye çabasına rağmen muhabirin üzerine gelen polisin yumruk ve tekme atma anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya teşebbüs etti.

Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen Hüsnü Ümit Avcı’ya olay yerinde bulunan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

4 EYLÜL GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN KINAMA

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, polis saldırısına uğrayan DHA muhabirleri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan için geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Muhittin Karahan, açıklamasında şunları söyledi:

Gazeteci arkadaşlarımız görevi sadece yangın bölgesinin güvenliğini sağlamak olmak olan bir polis memuru tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Polis memuru tarafından saldırıya uğrayan muhabirlerimizin fotoğraf makineleri ve kameraları da ellerinden alınarak kırılmak istendi. Kamuoyunu bilgilendirmek için görevini mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren muhabirlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırıyı tüm gazetecilere yapılmış kabul ediyoruz.

Aynı polis memuru daha önce de benzer bir olayda yine meslektaşımıza saldırıda bulunmuş maalesef gereken yapılmamıştı. Defalarca aynı üslupla ve şiddetle gazetecilere engel olmaya çalışan polis memurunun bu saldırısını şiddetle kınıyoruz. Konuyu takip eden Sayın Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sayın Emniyet Müdürü Burhan Akçay’ın gerekeni yapacağını umuyoruz. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak yargıya da intikal eden konunun takipçisi olacağız. (DHA)

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