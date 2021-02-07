Gazeteciye saldırıya taksitle ceza

Korkusuz yazarı gazeteci Ahmet Takan, 2019’un Kasım ayında Ankara’nın Dikmen semtindeki evinin önünde beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Davada yargılanan sanığa 2 bin TL tutarında para cezası verildi. Takan’a saldıran Emre Aydemir para cezasını taksitle 10 ay içerisinde ödeyecek. Davanın gerekçeli kararını köşesine taşıyan Takan, “Güler misiniz yoksa ağlar mısınız, siz karar verin” dedi ve şunları kaydetti:

TARİFE BELLİ OLDU

“Savcılık iddianamesinden sanık savunmasına kadar her şeyin önceden titizlikle ayar edildiği dava geçen ay ortasında sonuçlandı. Bir araba saldırgan ile gerçekleşen saldırıda sadece bir sanık vardı. O da tutuksuz yargılandı. Bu yazıyı yazmak için neden bu kadar bekledim? Gerekçeli kararı görmek için… Çünkü, evimin önünde, güpegündüz bana ‘hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganları eşliğinde saldıran, hayatıma kast eden çakala, 2 bin lira para cezası verildi! Davada yargılanan tek sanığa verilen ceza 2 bin lira… Onu da 10 eşit takside böldüler!.. (…) Şimdii! Buradan çakal sürüsüne bir çağrım olacak… Daha ne duruyorsunuz? Tarife belli oldu! Yaralarsanız; 2 bin lira… Sakat bırakırsanız; 3 bin lira… Öldürürseniz; 5 bin lira ceza alır, suçlarınızdan güzelce yırtarsanız!”