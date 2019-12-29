Gaziantep 1 – Malatyaspor 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 90+ 2 Olkowski), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 79 Chibsah), Güray Vural, Kayode (Dk. 86 Muhammet Demir)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın (Dk. 89 Ahmed İldiz), Murat Yıldırım (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme (Dk. 46 Fofana), Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 21 Kayode (Gaziantep FK) Dk. 79 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk 54 Jahovic, (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Guilherme, Dk. 42 Hadebe, Dk. 45+3 Bifouma, Dk. 54 Rabin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk 36 Kenan Özer, Dk. 51 Kana Bıyık, Dk 53 Jefferson (Gaziantep FK)

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı.

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Mustafa Akbaş’ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle’den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada ev sahibi ekip Kenan Özer ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ancak topu ilk rakibinden kurtaran Kenan kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada savunmadan atılan uzun pasa Kayode hareketlendi ancak Farnolle kalesini zamanında terk etti ve topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

63. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı düzeltip şutunu attı ancak sağına iyi uzanan Günay topu kontrol etti.

79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Bifouma düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

81. dakikada çalımlarla topu sürükleyen Sakıb Aytaç, sağ taraftan destek veren Bifouma’yı gördü. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Fofana’nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Günay yine kalesini gole kapattı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Maçın ardından

– Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit:

– “Bence takımımız ligin ilk yarısında göze güzel gelen hoş futbol oynadık”

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Sergen Yalçın:

– “Maçı kazanabilirdik. Zaten baktığımız zaman bizim kazanmamız gereken bin maçtı”

Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, ligin ilk yarısında göze güzel gelen bir futbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın hasta olması nedeniyle yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.

Rakiplerinin güçlü olduğunu belirten Margarit,şöyle konuştu:

“Bu sene Avrupa kupalarına hak eden bir rakibimiz vardı. Şuan takımımız 24 puanla 9’uncu sırada. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bence takımımız ligin ilk yarısında göze güzel gelen hoş futbol oynadık. Oyuncularıma bu futbol için teşekkür ediyorum. takım 1 hafta izin yapacak daha sonra hazırlıklara başlayacağız. Ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacağız bundan eminim.”

– Yalçın: “Kazanmamız gereken bin maçtı”

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart ve sarı kartların olduğu sert bir maç olduğunu belirtti.

Oyun içinde rakibe pozisyon vermediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

“İki golü de kendimiz attık. İlk golü bireysel hatadan yedik, hediye ettik rakibe yani. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve daha iyi oynamaya başladık ve 1-1’i yakaladık. Bundan sonra iki net pozisyonumuz vardı. Maçı kazanabilirdik. Zaten baktığımız zaman bizim kazanmamız gereken bin maçtı. Ama oyun içinde şanssızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. 4,5 önemli oyuncumuz yoktu bugün. Onun sıkıntısını da yaşadık. Çok hamle şansımız olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan sevindirici diye düşünüyorum. Artık ligin ikinci yarısına bakacağız. 24 puanla bitirdik ilk yarıyı. Fena bir puan değil, kötü de değil. Orta seviyede bir puan olarak düşünüyorum. İnşallah ikinci yarı bizim için daha iyi olur.”