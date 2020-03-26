Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sanal ortamda basın toplantısı:

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "evde kal" çağrısının Gaziantep'te sonuç verdiğini ve yolcu kapasitesinin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Telekonferans sistemiyle sanal ortamda basın toplantısı düzenleyen Şahin, kentteki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kentte alınan önlemleri ve yürütülen çalışmaları anlattı.

Gaziantep'te, tüm belediyeler ve kamu kurumlarının koordineli şekilde süreci yürüttüğünü ifade eden Şahin, en sorunsuz şekilde sürecin atlatılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Fatma Şahin, Gaziantep'te vaka olup olmadığı yönündeki bir soruya "Gaziantep tedbirleri iyi uygulayan bir şehir. Her şehirde pozitif vaka var ama Gaziantep olarak biz bu yüzdenin, ortalamanın altındayız. Düşük risk grubundayız. Ancak alınan önlemlerimizi artırarak sürdürmeliyiz." diye yanıt verdi.

Kentteki hastane yatak kapasitesiyle ilgili de çalışmaları değerlendiren Şahin, "Vaka sayımız itibarıyla solunum cihazı ve yatak kapasitesi anlamında herhangi bir ihtiyaç görünmüyor. Zaten bu anlamda belirlenmiş hastanelerimiz de tam donanımlı." dedi.

Şahin, kentteki sağlık yatırmalarını da anlatarak, şehir hastanesinin 1,5 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

"Evde kal" çağrılarına Gaziantep'ten iyi cevap aldıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki yolcu kapasitemiz yüzde 80 azaldı. Yani evde kal çağrıları sonuç veriyor. Bu rakam kentimizde herkesin gereken hassasiyeti gösterdiğini anlatıyor. İnşallah süreç tamamlanana kadar tedbirlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Evde kal politikası Gaziantep'te tuttu diye biliriz."

Gaziantep'in tarihten bu yana sıkıntıları hep birlikte çözebilme ve seferberlik anında ortak karar alabilme konusunda tecrübeli ve yetenekli olduğuna dikkati çeken Şahin, Gaziantepli iş dünyasının da bu noktada gereken hassasiyeti göstererek mağduriyetlerin önüne geçmeye çalıştığını sözlerine ekledi.