Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

GAZİANTEP (AA) – Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep'i deplasmanda 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, galibiyetten duydukları mutluluğu ifade etti.

Vural, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin kalburüstü takımlarından birine karşı oynadıklarını belirterek, "Gaziantep'e karşı aldığımız galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti. Bu galibiyet kaybolmuş olan öz güvenimizi geri getirdi." dedi.

İlk yarıda çok pozisyon bulduklarını, hatta ilk yarıyı 4-0 önde tamamlayabileceklerini aktaran Vural, "Maçın 60'lı dakikalarında 4 diri adamı oyuna alarak oyuna sahip olmak istedik. Çok şükür istediklerimiz yaparak böyle zorlu bir deplasmandan 3-2'lik galibiyetle döndük. Çok şükür üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık. Alt sıralarda puanlar çok yakın. Rakiplerimizin de zorlu maçları var. Zor dönem ama iyi gidiyoruz. Önümüze bakmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hakem kadrosunun maçı çok iyi yönettiğini dile getiren Vural, taraftarların da çok mutlu olduğunu düşündüğünü aktardı.

Vural, "Taraftarlar Başakşehir maçında da dualarıyla bize destek versinler. Onların gücü ve desteğiyle o maçı da kazanarak önümüze bakmak istiyoruz." diye konuştu.