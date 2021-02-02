Gaziantep, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

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Alaturka Online
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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Yeni transferlerden Roderick Miranda da takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.

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