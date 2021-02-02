Gaziantep, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.
Yeni transferlerden Roderick Miranda da takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.
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