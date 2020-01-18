Gaziantep Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! Fener deplasmanda güldü!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep’e konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikasında gülen taraf Fenerbahçe olurken, maçtaki karşılıklı pozisyonlar heyecan yarattı. Gaziantep FK Fenerbahçe maçının geniş özetini, golleri ve önemli dakikalarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe’de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga’nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson’un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre’nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

31. dakikada Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay’da kaldı.

40. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Garry Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geldi. Ardından Muriç ağları havalandırdı, ancak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

51. dakikada Muriç’in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kruse ağları havalandırdı. 0-1

52. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode’nin vuruşunu kaleci Altay çıkardı.

66. dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse’nin vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

72. dakikada Gaziantep FK’da Oğuz Ceylan’ın ceza sahası dışından çektiği şutunda topu kaleci Altay uzanarak çıkardı. Ardından Twumasi tamamlamayı denedi ama vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+2. dakikada Ozan’ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Muriç dar açıdan uzak köşeye çok iyi vurdu ve ağları havalandırdı. 0-2

90+4. dakikada maçın durması sonrası topa vuran Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

ERSUN YANAL: “FENERBAHÇE MAÇA HER ZAMAN HAKİM OLAN TAKIMDIR”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe maça her zaman hakim olan takımdır” dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci devrenin ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Ersun Yanal, “Bugün ikinci yarıda 3 puanla başladık. Yükselen bir takımla oynadık. Bugünkü maçın en önemli sonucu 3 puandı. Fenerbahçe her zaman maça hakim olan takımdır. Öyle dakikalar vardı ki oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Comolli’ye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe oyunu rakibe kabul ettirecek bir prensibi var. Daha baskın bir Fenerbahçe izledik. Eksiklerimiz var bunları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA-DHA

SON DAKİKA | Fenerbahçe`ye Vedat Muriqi`den kötü haber! Son dakika gelişmesi… Fenerbahçe`nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart sonrasında gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku