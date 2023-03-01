Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş korku dolu anları saniye saniye anlattı!

Futbol dünyasının afet bölgesine destek adına bir araya geldiği Omuz Omuza kampanyasına depremi en çok hisseden illerden biri olan Gaziantep’te yakalanan Gaziantep FK ekibi de katıldı. Ligden çekilme kararı alan Kırmızı-Siyahlılar’da sözü ilk alan isim teknik sorumlu Erdal Güneş oldu.

‘Duadan başka çaremiz yoktu!’

O korku dolu anları anlatan Erdal Güneş, “Yaşadığımız büyük afetten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Anlatması zor bir geceydi. Ben ailemle evde uykudayken depreme yakalandı. Eşimin çığlığıyla yataktan sıçradığımda inanılmaz bir sarsıntı vardı. Ayakta durmakta gerçekten çok zorluk çekiyordum. Apar topar çocuklarımıza yetişmeye çalıştık. Çocuklarımızı kucağımıza alıp o an sadece dua ettik, başka çaremiz yoktu. Sarsıntının durmasını bekledik, sonrasında dışarı çıktık. Kuvvetli bir yağmur vardı. İnsanlar panik halindeydi, herkes koştura koştura kendilerini güvenli bir yere atmaya çalışıyordu. Bizim de o an aklımıza ilk gelen yer kulüp tesisimiz oldu. Ailemizle oraya gitmeye çalıştık. Gündelik hayatımda 10-15 dakikada ulaştığım tesise o an inanın 2.5 saatte vardım. Orada depreme yakalanan oyuncularımız, personelimiz, aileleri oradaydı. O sırada tam ne yaşadığımızı anlamadık, gün ağardığında anladık. Kaybettiğimiz binlerce can, yıkılan binlerce ev… Sonrası çok zordu. Yardıma muhtaç insanlara yetişmek, enkaz altındaki sevdiklerimizden iyi haber beklerken diğer taraftan da telefonla aldığımız kötü haberle yıkılıyorduk. Artık yaraları sarma, destek olma zamanı. Bizler de burada futbolun paydaşları olan depremde zarar görmüş vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, hep beraber inşallah Omuz Omuza verip bu süreci de atlatacağız. Başka bir Türkiye yok” dedi.

‘Evin nasıl sarsıldığını anlatmak çok güç’

Ardından sözü alan isim Gaziantep FK’nın Şilili yıldızı Angelo Sagal, “Bu felaket pekçoğundan farklı şekilde gerçekleşti. O anda evin nasıl hareket ettiğini, sarsıldığını anlatmak çok güç. Korkunçtu. Evden hızlı bir şekilde çıktık, arabada uyuduk. Duygusal olarak çok zor. Antrenör ve takım çalışanları da bize Türk halkından büyük kayıplar verildiğini ve ihtiyaçlarını anlattılar. Elimizden geleni yapmak için ayaklandık. Türkiye gücüyle bu günleri aşacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Türk insanının kalbi çok büyük’

Destek transferi kapsamında Beşiktaş’a transfer olan Alexandru Maxim ise, “Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanın kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli” yorumunu yaptı.