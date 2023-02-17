Gaziantep FK’da art arda ayrılıklar! İmza çok yakın

TFF’DEN GEÇİCİ MADDE

Gaziantep FK ve Hatayspor’un çekilme kararını kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in statüsüne geçici bir madde dahil edilmesini kararlaştırdı. İşte o madde:

– Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig Kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; Kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayısına ilave olarak, A Takım Lisesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

– Spor Toto Süper Lig’de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.