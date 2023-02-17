Gaziantep FK’da art arda ayrılıklar! İmza çok yakın

Deprem felaketinin ardından Süper Lig’den çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi. Gaziantep FK’da gözler takımın yıldızlarına çevrildi.
Kırmızı-siyahlılarda çok sayıda oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken ayrılıklar da TFF’ye bildirilmeye başlandı. İşte Gaziantep FK’da son durum…
MUSTAFA, KASIMPAŞA YOLUNDA
Gaziantep FK’nın 25 yaşındaki oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ın Başakşehir’le yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Kasımpaşa, Mustafa Eskihellaç transferinde sona geldi.
Mustafa Eskihellaç bu sezon Gaziantep FK’da 17 müsabakada forma şansı buldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
HALİL İBRAHİM PEHLİVAN FESHETTİ
Gaziantep FK’da sözleşmesi feshedilen ilk isim Halil İbrahim Pehlivan oldu. Tecrübeli sol bek ile yapılan pazarlıklar sonucunda karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı öğrenildi.
Gaziantep FK, Halil İbrahim Pehlivan ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
STANKOVSKI, SLOVENYA’YA GİTTİ
Gaziantep FK’nın genç santrforu Luka Stankovski ile yollar ayrıldı. 20 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu, Slovenya ekibi ND Gorica ile anlaşma sağladı.
Luka Stankovski bu sezon Gaziantep FK formasıyla 7 maçta toplam 73 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.
GÜNAY GÜVENÇ, KASIMPAŞA YOLUNDA
Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Günay Güvenç’in Kasımpaşa yolunda olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç’i transfer etmekten vazgeçti ve Kasımpaşa devreye girdi.
VELIU VE MİRZA, İSTANBULSPOR YOLUNDA
Süper Lig ekibi İstanbulspor’un Gaziantep FK’dan iki oyuncuyu kadroya dahil etmek istediği belirtildi. Valmir Veliu ile Mirza Cihan’ın İstanbulspor’a transferinin an meselesi olduğu aktarıldı.
FIGUEIREDO, BAŞAKŞEHİR’DE
Gaziantep FK’nın golcüsü Joao Figueiredo’nun da Başakşehir’le anlaşma sağladığı kaydedildi. Turuncu-lacivertlilerin, Gaziantep FK’ya bu transfer için bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
26 yaşındaki santrfor bu sezon Gaziantep FK’da 26 müsabakada forma şansı buldu. Joao Figueiredo bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Brezilyalı golcü takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
MARKOVIC, TRABZONSPOR’A İMZA ATTI
Gaziantep FK’nın Sırp futbolcusu Lazar Markovic sezon sonuna kadar Trabzonspor’a kiralandı. Transfer resmen açıklandı. Trabzonspor, Lazar Markovic için herhangi bir kiralama bedeli ödemedi.
DJILOBODJI’YE GALATASARAY KANCASI
Gaziantep FK’nın tecrübeli stoperi Papy Djilobodji’ye de Galatasaray’ın talip olduğu öne sürüldü. Tecrübeli stoperin sarı-kırmızılılarla transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.
MAXIM, BEŞİKTAŞ’TA
Gaziantep FK’nın Rumen on numarası Alexandru Maxim, Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.
Alexandru Maxim bu sezon Gaziantep FK’da 25 maçta süre aldı. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 10 asist üretti.
TFF’DEN GEÇİCİ MADDE
Gaziantep FK ve Hatayspor’un çekilme kararını kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in statüsüne geçici bir madde dahil edilmesini kararlaştırdı. İşte o madde:
– Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig Kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; Kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayısına ilave olarak, A Takım Lisesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.
– Spor Toto Süper Lig’de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.