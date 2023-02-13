Gaziantep FK’da João Figueiredo verdiği kararla depremden kurtuldu!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 şehirde ciddi şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem, tüm Türkiye’de büyük bir üzüntüye sebep oldu. 7’den 70’e tüm halk depremzedeler için seferber olurken, Süper Lig kulüpleri de felaketten ciddi şekilde etkilendi.

SPOR KULÜPLERİ DE ETKİLENDİ

6 Şubat Pazartesi saat 04:17’de, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem, tüm Türkiye’ye büyük bir acı yaşattı. 10 şehirde ciddi şekilde hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar ulaşmaya başladı. Yaşanan felaket futbolda da büyük etki yaratırken, Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı aldı.

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SADECE O DÖNMEDİ

Süper Lig’de oynadığı son maçta 4 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK maçtan bir gün sonra şehre geri döndü ancak bir kişi hariç: Joao Figueiredo…

Brezilyalı forvet Figueiredo, maçtan sonraki 1 günlük iznini Antalya’da geçirdi ve takımla birlikte Gaziantep’te dönmedi.

O ANLARI ANLATTI

Yaşadıklarını ülke basınına anlatan Figueiredo, depremi Antalya’da da hissettiğini söyledi ve “Antalya’da biraz sarsıntı hissettim, avizenin sallanmasına uyandım ama bir şey olmadı. Hatta alıştım. Sonrasında sabah erken saatlerde annem, çaresizlik içinde aradı. Arkadaşlarım nerede olduğumu öğrenmek istediler.” ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra Antalya’da kalmaya nasıl karar verdiğini de söyleyen Brezilyalı forvet, “Eşim 2 ay önce doğum yaptı ve Brezilya’da. Yalnız olduğum için, maçtan sonra 1 gün daha Antalya’da kalmaya karar verdim. Antalya kaliteli otelleri ile tanınır ve turizm açısından bilinen bir şehirdir.” dedi.

‘BURADA BİLE DEPREM HİSSEDİLDİ’

Yaşanan depremin ardından birçok kişinin dışarıda kaldığını anlatan Figueiredo, “Arabalarda yatanlar ve farklı yerlerde çadır kuranlar var. Tesislerde kalanlar olduğunu da biliyorum. Eve dönemedikleri için takım otobüsünde bile kalanlar olduğunu biliyorum. Havalar da bir hayli soğuk. Bütün Türkiye trajediyi yaşadı. Deprem Antalya’da bile hissedildi.” diye konuştu.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Brezilyalı futbolcunun eşi Milleny Araújo da deprem bölgesindeki herkesin telaş yaşadığını belirterek, “Arkadaşlarım şehirde kaos yaşandığını söyledi. Elektrik yok, kar yağıyor ve her yerde telaş hakim. Herkes çok üzgün ve güçlü olmaya ihtiyaçları var. Güvendeler ancak yaşanan durumun çok üzücü ve ürkütücü olduğunu söylüyorlar. Sadece bir arkadaşım, aileden bir kişiyi kaybetti. İletişim kurduğum diğer arkadaşlarım şehri terk etmeyi ve daha uzak yerlerdeki akrabalarının evlerine gitmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.

Haberde Figueiredo ve eşinin yaşadığı apartmanda ciddi bir hasar bulunmadığı ve komşularının hala apartmanda yaşadığı belirtildi.