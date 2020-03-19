Gaziantep FK’dan oyunculara 3 gün izin!

Gaziantep Futbol Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi kararının alınmasının ardından futbolculara 3 gün izin verildiğini açıkladı.

23 Mart Pazartesi gününe kadar takımın izinli olacağının belirtildiği açıklamada, bu iznin ardından çalışmalara başlanacağı ve fikstüre göre hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’de kalan maçlar için verilen erteleme kararının ardından üç günlük izin verilmiştir. Takımımız 23 Mart Pazartesi günü yeniden tesislerimizde toplanacak olup, erteleme kararının ardından açılması beklenilen fikstüre göre çalışmalarına başlayacaktır. Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin bu üç günlük izin içerisinde ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde futbolcularımıza ve çalışanlarımıza, gerekli hassasiyeti göstererek evde kalmaları gerektiği de bildirilmiştir.”