Gaziantep FK'den Akhisarspor'a “geçmiş olsun” mesajı

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Alaturka Online
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GAZİANTEP (AA) – Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ve 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor futbolcularına, teknik heyetine ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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