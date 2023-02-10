Gaziantep FK’lı Alexandru Maxim’in forması enkazdan çıktı

Gaziantep’in de içinde bulunduğu 10 ili etkisi altına alan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Gaziantep FK’nın başarılı futbolcusu Alexandru Maxim’in forması enkaz altından çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, başarılı futbolcunun ülkesi Romanya’da gündem olurken, önde gelen medya kuruluşlarından AS, Maxim’e ulaştı.

Maçtan sonra Almanya’ya gitti

Maxim, Spor Toto Süper Lig’de 1-0 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından takıma izin verildiğini söyledi. Rumen futbolcu, kendisinin de Gaziantep’ten ayrılarak Almanya’ya gittiğini açıkladı.

“Oyuncuların çoğu şehir dışında”

Maxim, “Oyuncuların çoğu şehir dışında ama oradakilerle iletişim halindeyiz. İşler yolunda değil, ben de pek bir şey bilmiyorum. Telefonumda 2 milyon mesaj vardı. Neler olduğunu bilmiyordum. Anladığım kadarıyla kulüpteki herkes iyi ama bunun dışında pek bir şey bilmiyorum” sözlerine yer verdi.

“Bundan sonra futbol söz konusu değil”

Akrabalarının kendisi hakkında endişelendiğini ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, “Hepsi beni arayıp iyi olup olmadığımı sordu. Bazıları Türkiye’de olduğumu sandı. Uzakta olduğumu bilmiyorlardı. Anladığım kadarıyla her yer kapalı, havaalanı kapalı. Bundan sonraki süreçte futbol söz konusu değil, anlıyorsunuz” dedi.

Büyükekşi ligden çekilmek isteyen kulüpler hakkında konuştu

Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ile düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, depremden etkilenen futbol takımlarının liglerden çekilmek istediğini ifade etti.

“Hatay oynamayacağını bildirdi, Gaziantep çekilmek isterse 17 takımla devam edeceğiz”

TFF Başkanı, “Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Gaziantep çekilmeye hazırlanıyor! Futbolcular kiralanacak

Gaziantep’in yerel spor medyası Gazispor’un haberine göre Gaziantep de ligden çekilmeye hazırlanıyor. Hatayspor ve Gaziantep FK’lı futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda kiralık oynaması, böylece kulübe mali yük olmamaları planlanıyor.