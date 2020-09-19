Gaziantep FK’nin formasında “Bu 100'den Gaziantep” yazacak

GAZİANTEP (AA) – Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın formasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü temsilen "Bu 100'den Gaziantep" ifadesinin yer alacağını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliğinden kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Bu 100’den Gaziantep” sloganının kırmızı-siyahlı formada yer alması konusunda talep geldiğini belirtti.

Formanın sırt bölümünde bu slogana yer verilmesinin kararlaştırıldığını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de oynayacağımız karşılaşmalarda formanın sırt kısmında yer alacak olan 'Bu 100'den Gaziantep’ yazısı bizleri gururlandıracak. 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu büyük bir destandır ve üzerinden yüz yıllarda geçse asla unutulmayacaktır. Bu kahramanlık örneğinin en güzel ve en anlamlı günü olan 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında şehrimizin takımının formasında da taşıyacak olmak bizleri gururlandırmıştır.''