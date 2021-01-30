Gaziantep FK'nin milli futbolcusu Ertuğrul Ersoy, transfer sürecini anlattı:

GAZİANTEP (AA) – Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin kadrosuna kattığı milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından kulüp içerisindeki incelemeleri ve imza sürecine ilişkin video paylaşan genç stoper, Gaziantep şehrinin futbolda attığı "vizyoner" adımların kendisini bu şehre getirdiğini aktardı.

23 yaşındaki futbolcu, "Beni yeniden heyecanlandıracak projeyi ve bu projeye inanan insanları Gaziantep'te buldum. Bana yaklaşımlarından dolayı transfer sürecimde emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.