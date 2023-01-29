Gaziantep FK’ya hayat öpücüğü

Konya galibiyeti ile nefes alan Ankaragücü için seri yakalamak adına en iyirakiplerden biri çıktı karşısına: Gaziantep FK. Mücadele tipik bir Süper Lig maçı gibi başladı, orta alan mücadelesi ve temposuz birilk bölüm izledik. 15. dakikadan sonra golü arayan takım, konuk ekip oldu. 31’de Markovic’in vuruşunu Marlon çizgiden çıkardı, 36’da Maxim, direğe takıldı. Başkent ekibi, kazanması gereken bir mücadelede sadece hücum değil, takım organizasyonu konusunda bu bölüme kadar vasatı aşamadı.

Hedef maçları kazanamıyorlar!

40’ta Djilobodji’nin yakın mesafeden kafasını, kaleci Gökhan harika çıkardı. 45+1’te bu kez Sowe’ye karşı Günay Güvenç devleşti. Antep’te önce46’da Markovic, Gökhan’a takıldı, pozisyonun devamında kornerde gelen topa dokunan Djilobodji, takımını öne geçirdi: 0-1. Golden sonra Ankaragücü,reaksiyon vermekte zorlandı. Antep’te Maxim ve Markovic iş birliği, takımını taşırken, farkı açamadılar. Ev sahibinde hamleler sonrasında Beridze, 75’te net bir fırsatı harcadı. 90+7’de Joao Figueiredo, fişi çekti: 0-2.Nitekim maç sonunda gülen taraf Antep oldu. Ankaragücü, hedef maçlarından hüsranla ayrılmaya devam etti.

90+ Mertcan Polat