Gaziantep Karkamış’ta esnaf iktidara tepkili! “AKP geldiğinden beri ekmeği kaybettik!”





Gaziantep’in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde işsizliğin artması, iş yerlerinin kapanması ve nüfusun da azalması karşısında esnaf tepkili. Bir fırıncı, “AK Parti buraya geldiğinden beri çok şükür biz ekmeği kaybettik. burası kervan geçmez oldu, kuş uçmaz oldu. Bu nasıl bir ilçedir? Ben 35 yıllık esnaflık hayatımda böyle bir şey görmedim. Aldığımı satamıyorum, sattığımı alamıyorum” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #gaziantep #karkamış #röportaj #esnaf #ekonomi #haber #siyaset #sokakröportajları #akp #chp #milletittifakı #yurttaştv