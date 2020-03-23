Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

Gaziantep Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirler kapsamında kentteki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarındaki çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yarından itibaren Gaziantep Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve İslahiye Ticaret Odası 10.00-12.00 ila 13.00-16.00 saatlerinde hizmet verecek.

İl Emniyet Müdürlüğü ise kentteki Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde sokak düğünü yapılmasıyla ilgili işlem yaptı. İhbarı değerlendiren Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alana giderek kalabalığı dağıtıp düğün sahibi hakkında yasal işlem başlattı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon sürüyor.

Nizip ilçesinde de belediye tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında sıcak yemek ve gıda yardımı yapılıyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

– Şanlıurfa

Merkez Karaköprü Belediyesince yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri ilçedeki fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yaparak esnafa gerekli uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi ekiplerince de tedbirler kapsamında ilçe genelindeki parklarda bulunan banklar kaldırılırken, kapalı olan taziye evlerindeki halılar da dezenfekte edilmek için toplandı.

– Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların müşterileri tek tek içeri alması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Trabzon Bulvarı'ndaki banka önlerindeki kuyruklar nedeniyle polis ekipleri vatandaşları aralarında 1 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.

Bu arada ekipler sokağa çıktığı gözlenen bazı 65 yaş üstü vatandaşların evlerine dönmesi için de ekip araçlarından ''Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için evlerinize dönmenizi tavsiye ediyoruz.'' anonsu yaptı.

– Adıyaman

Adıyaman Belediyesi, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar için evlere kitap dağıttı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların evde kalmaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kitap okumalarını istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu kapsamda kendilerine ücretsiz kitap dağıttık. Böyle bir ortamda ufak da olsa insanların kitap okumalarına katkımız olsun diye düşündük." dedi.

– Sağlık çalışanları için ücretsiz servis aracı

Adıyaman Belediyesi ayrıca, sağlık çalışanlarının hastane ulaşımlarında yararlanması amacıyla ücretsiz servis aracı hizmeti başlattı.

Bu kapsamda, sağlık çalışanları, 07.00 ila 16.00 saatlerinde Altınşehir ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında hizmet verecek servis araçlarından kimliklerini göstererek yararlanabilecek.

– Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş da 112, 155 ve 156 komuta kontrol merkezlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden ihbarlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baruş, ihtiyaç olması halinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanacağını belirtti.

Jandarma ekipleri de Akçadağ ve Kuluncak ilçelerinde 65 yaş üstü vatandaşlara talepleri doğrultusunda gıda ve temizlik ürünleri ulaştırdı.

Doğanşehir ilçesinde de polis ekipleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde kalmaları konusunda anonslarla uyarılar yaptı.

Doğanşehir Belediyesi çalışanları da ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal." yazarak çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak ilçe halkına ulaşmaya çalıştı.