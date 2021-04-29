Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman, tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte boş kaldı.

Gaziantep'te saat 19.00'dan itibaren polis ekipleri, kent merkezindeki Gazikent ve Burak mahalleleri ile birçok noktada araçları kontrol etti.

Ekipler, belgesi olmayan sürücülerin geçişine izin vermedi.

Kentin en işlek caddelerinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı.

– Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri, Recep Tayyip Erdoğan bulvarları ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda bulunmadığı kentte, araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında uygulama yaparken, belediye ekipleri ise temizlik çalışmalarına devam etti.

– Malatya

Kent merkezinde kısıtlamanın başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Jandarma ve polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerin kontrol etti.

– Kahramanmaraş

Kentte yoğunluğun oluştuğu noktalardan Atatürk Meydanı ile Azerbaycan Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Cadde, sokak ve ana yollarda uygulamalarını sürdüren ekipler, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

– Kilis

Kilis'te salgınla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

– Adıyaman

Adıyaman’da da kentin en işlek caddeleri olan Sümer Meydanı, Harıkçı, Gölebatmaz, Gölbaşı caddelerinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim yaptı.

Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde de salgınla mücadele kapsamında ilçe merkezlerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri ilçe merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.