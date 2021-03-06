Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te kontrollü normalleşme sürecinde sokaklarda hareketlilik yaşandı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla hafta sonunda hareketlilik yaşanıyor.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından insanlar dışarı çıkarken parklarda oturarak açık havanın tadını çıkardı.

Trafikte yoğunluk gözlemlenirken otobüs duraklarında da kalabalıklar oluştu.

Esnaflar da uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı.

– Şanlıurfa

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli (mavi) kategoride yer alan Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda gözle görülür bir artış var.

Uzun bir aradan sonra cumartesi sokağa çıkabilen insanlar özellikle kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi başta olmak üzere, Rabia, Topçu meydanları ile tarihi ve turistik mekanlarda gezme imkanı buldu.

– Malatya

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Malatya'da cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

Kentin en yoğun bölgelerinden İnönü, Atatürk ve Fuzuli caddelerinde yaya ve araç trafiğindeki hareketlilik dikkati çekiyor.

– Kilis

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli (turuncu) kentler arasında bulunan Kilis'te, insanlar uzun bir aranın ardından cumartesi günü ilk kez sokağa çıktı.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan kent sakinlerinden bazıları işlerine gitti, bazıları ise alışveriş yaptı.

Polisler, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında sürücülere ve insanlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.