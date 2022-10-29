Gaziantep Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı alıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gaziantep Üniversitesi’ne Öğretim Elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ileGiriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 11.11.2022