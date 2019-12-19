Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Yayımlanan ilanda; “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.” denildi.

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