Gaziantep Valiliğinden “koronavirüs bahanesiyle hırsızlık” uyarısı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) taraması yapmak bahanesiyle evlere giren şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda Kovid-19 salgınını bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir uygulaması bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve bu tür girişimlerle karşılaştıklarında emniyet güçlerimize bildirmeleri gerekmektedir."