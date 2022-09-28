Gaziantep’te 2 PKK’lı silahlarıyla birlikte yakalandı

Gaziantep’te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 kişi silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip, mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, daha önce terör örgütünün sözde kırsal alan yapılanması içinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişiyi belirlendi.

Ekipler, örgüt mensuplarını adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin adreslerindeki aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 58 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)

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