Gaziantep’te 20 Ağustos kabusu

Gaziantep’te son 10 yılın 20 Ağustos günlerinde meydana gelen olaylarda 82 kişi yaşamını yitirirken, 153 kişi ise yaralandı.

Ahmet KAYA

İlk 20 Ağustos kâbusu 2012 yılında yaşandı. Gaziantep’in Karşıyaka Polis Merkezi önünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti. Karakolun karşısında park edilen bir otomobilin patlatılması sonucu aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 66 kişi yaralanmış, yaralılardan 9’u yaşamını yitirmişti.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

20 Ağustos 2016 tarihinde ise Beybahçe Mahallesi’nde yapılan bir düğüne canlı bombalı saldırı yapılmış ve saldırıda 57 kişi yaşamını yitirmiş, 66 kişi de yaralanmıştı. Besime ve Nurettin Akdoğan adlı Siirtli çiftin düğünündeki canlı bombalı saldırının, düğünün dağılma saatinde gerçekleştirilmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının az olduğu belirtilmişti.

Olayı üstlenen ve İŞİD mensubu oldukları ileri sürülen 8 sanık, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 1’er kez, ölen 57 kişi için ise ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 57’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep, son 20 Ağustos kabusunu ise bugün yaşadı. Gaziantep’ten Şanlıurfa yönüne giden binek tipi bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına otobüs çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Böylelikle Gaziantep’te son 10 yılın 20 Ağustos’larında meydana gelen üzücü olaylarda 82 kişi yaşamını yitirirken, 153 kişi de yaralanmış oldu.

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