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Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

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Alaturka Online
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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca 417 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.

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