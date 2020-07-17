Gaziantep'te 3 bin 723 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

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Alaturka Online
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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 723 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 723 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 408 iş yerinde yaptıkları denetimlerde bir iş yeri hakkında işlem başlattı.

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