Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı

Yazan:
Alaturka Online
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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlık Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında şahsın yakınlarına ait 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Evlerin girişine emniyet şeridi çekildi, uyarı yazıları asıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

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