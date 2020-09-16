Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlık Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında şahsın yakınlarına ait 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Evlerin girişine emniyet şeridi çekildi, uyarı yazıları asıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.
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