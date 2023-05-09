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9 Mayıs 2023
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Gaziantep’te AKP ve CHP’liler arasında kavga: 4 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
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Kavga akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. AKP ve CHP’nin seçim stantlarının bulunduğu bu bölgede bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada, bazı kişilerin de yerden aldıkları taşları kavga ettikleri kişilere attığı görüldü. Kavga sırasında AKP’li  grubun sopalı saldırısında olası bir linci önlemeye çalışan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar’ın silahla havaya ateş açtığı bildirildi.

CHP’Lİ GENÇLER HASTANEYE KALDIRILDI

AKP ve CHP’li gençlerin yumruk ve sopalı kavgası çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Kavgadan sonra bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada yaralanan CHP’li gençler Ömer Sucu, Erdem Şarklı, Necmettin Açıkgöz ve Feridun Bulut hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, “Bu akşam saatlerinde gençlik kollarımız Sanko Park önünde AKP’li bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğradı. Gençlik kollarımızdan 2 arkadaşımız yaralanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Gençlik kollarımıza karşı yapılan bu saldırıya karşı hukukçu arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor” açıklaması yaptı.

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