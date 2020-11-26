Gaziantep'te doktorlardan immün plazma bağışı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan doktorlar immün plazma bağışında bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirip sağlığına kavuşan 10 hekim, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.

Bağışta bulunan hekimlerden İç Hastalıkları Uzmanı Ercüment Öztürk, 2 ay önce Kovid-19 geçirdiğini, bu hastalığa karşı oluşan antikorların başka insanlara faydası olması ümidiyle kan bağışçısı olduğunu ifade etti.

Öztürk, hastalığı geçiren herkesin yeterli süre geçtikten sonra bağışçı olarak başka insanlara yardımcı olmaları temennisinde bulundu.

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli de bağışta bulunan hekimleri davranışlarından dolayı tebrik ederek immün plazma bağışının önemine dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının çalışmalarına değinen Alaşehirli, şöyle devam etti:

"Bu zorlu günlerde insan sağlığı için büyük bir özveriyle çalışarak takdir toplayan hekimlerimiz immün plazma bağışçısı olarak da hayat kurtarmaya çalışıyor. Hekimlerimizin zorlu şartlar altında vermiş oldukları bu mücadele, özveri ve hassasiyet gurur veriyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan herkese de çağrı yapıyorum. Plazma bağışçısı olarak 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz."

GAÜN Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Haydaroğlu Şahin ise plazma bağışçısı olmak isteyenlerin iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiğini bildirerek, "Bunun yanı sıra en az 2 PCR test sonucunun da negatif olması gerekmektedir. Bu koşullar altında immün plazma vericisi olabilirsiniz ancak klinik iyileşmenizin üzerinden 28 gün geçti ise PCR test negatifliği şartı aranmamaktadır. Bilinmelidir ki bir bağış sırasında plazma vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz." diye konuştu.