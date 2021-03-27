Gaziantep'te geliştirilen mobil oyun 170 farklı ülkede oynanıyor

İSTANBUL (AA) – Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknokent'te faaliyet gösteren "Tenet Games'in geliştirdiği "Get Rich! 3D" isimli oyun bugüne kadar 170 farklı ülkede 5 milyon kez indirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden (HKÜ) yapılan açıklamaya göre, Türk oyun sektörü yeni girişimler sayesinde hem büyüyor hem de küresel pazardaki gücünü artırıyor. Özellikle Türkiye'nin genç nüfusu ve mobil teknolojilerin yaygın kullanımı sürekli büyümeye imkan veriyor.

Yapılan yatırımlar ve geliştirilen farklı oyun türleri sayesinde global pazarda her geçen gün kendini bir adım öne taşıyan Türk oyun sektöründe yeni başarı hikayesi "Tenet Games'ten geldi.

HKÜ ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliğiyle hayata geçirilen, Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren "Tenet Games" tarafından geliştirilen mobil video oyunu, online marketlerde yer almasının ardından kısa sürede 5 milyon kez indirilerek, büyük bir başarı elde etti.

"Get Rich 3D" isimli oyun, araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla başta ABD ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Çıkış tarihi üzerinden 3 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşan oyun, 15 ülkede en çok indirilen ilk 5 arasında yer alma başarısı gösterdi.

Şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da en çok oynanan oyun özelliği taşıyan "Tenet Games'in kurucusu Murat Kul, katıldığı "Supersonic Superstars" yarışmasında 75 bin dolarlık büyük ödüle ilk layık görülen oyunun geliştiricisi oldu.

– Sanal markette ilk sırada

Açıklamada oyuna ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kul, simülasyon türünde oyunların online marketlerde yayınlanan (App Store) listelerde kolaylıkla üst sıralara yerleştiğini belirtti.

Oyun sektöründeki gelişmeleri ve trendleri sosyal medya üzerinden takip ettiğini kaydeden Kul, simülasyon türünde oyun yapmaya karar verdiğinde gördüğü videoları gözden geçirmeye başladığını kaydetti.

Kul, bu sırada çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğini belirterek, "Bunun doğasında bir 'Hyper Casual' oyun olduğuna tanık oldum. Tüm yapmam gereken iki tuşla alıp satmaktı. Hızlıca elimdeki assetleri kullanarak bir prototip yaptım ve SuperSonic'e CPI testi için gönderdim. Bu oluşum ilk başta 0,27 dolar gibi düşük bir CPI'ya sahipti ve bu durum Supersonic ekibinin dikkatini çekti. 'Get Rich'in pazarlanabilirlik potansiyelini fark ettiler ve birlikte çalışmak için hızlı bir şekilde Slack ile iletişime geçtiler."

– Hedefim yeni oyunlar tasarlamak

Murat Kul, 4 yıl boyunca Brezilya'da inşaat mühendisi olarak çalıştığını, işinden kalan zamanlarda da mobil oyunları nasıl geliştirebileceği konusunda kendisini geliştirdiğini, tam zamanlı geliştiriciliğe geçeli sadece 6 ay olduğunu bildirdi.

Oyun tasarlamaya ilk başladığında diğer birkaç yayıncı ile tıklama ve bulmaca oyunu başlıkları konusunda çalıştığını kaydeden Kul, "Atlantik Okyanusu'nda bir petrol platformu üzerinde çalışırken Postane isimli bir tıklama oyunu bile yayınladım. Tek bir geliştirici olsam da Supersonic ile birlikte çalışmak yanımda dev bir ekip olduğunu hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Kul, oyunun elde ettiği başarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın nedeniyle insanlar evlere kapandı ve evden yapılabilecek şeyler listesine en üst sıradan giren şey para kazanmak oldu. Biz de SuperSonic ile oyunumuzu zaten isminde yer alan 'zengin ol' temasına uygun geliştirdik. Nitekim oyunculara bu hissi vermekte belirli oranda başarılı olduk. Kısa dönemde, bir oyun daha yayınlamayı hedefliyorum ve yeni ekip arkadaşları arıyorum."

– "Genç girişimcilerin destekçisiyiz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek olduklarını belirtti.

Türkiye'deki 86 teknokentin sadece 6'sının OSB içerisinde olduğunu kaydeden Dereli, "Biz de bunlardan birisiyiz. Bu organik ve güçlü iş birliğiyle hem sanayicilerimiz, hem öğretim elemanlarımız, hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluştu. Tenet Games’in bu başarısı bunun en somut örneklerinden birisi olurken genç girişimcilerimize sağladığımız destek ve imkanların ne kadar doğru ve güzel sonuçlar verebileceğinin de önemli bir göstergesi oldu." değerlendirmesini yaptı.