Gaziantep’te gösteri ve etkinliklere 7 günlük yasak

Gaziantep Valiliği, il genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla tüm gösteri ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ilde düzenlenmesi gereken etkinliklerin Valiliğe bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yayınlanan izin verilenlerin dışındaki tüm etkinliklerin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri gibi her türlü eylem, etkinlikler 20 Ekim saat 00.01’den 26 Ekim saat 23.59 arasında 7 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için yasaklanmıştır.” (AA)

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