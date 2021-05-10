Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 332 kişiye ceza yazıldı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 332 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 317, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 15 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 388 kişi ise uyarıldı.

Öte yandan, denetlenen 285 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.