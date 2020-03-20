Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yurt dışından gelen ve bunlarla temasa geçen kişilerin 14 günlük süreçte ikametlerinden ayrılmaları halinde para cezası uygulanacağını bildirdi.

Gaziantep'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen ve onlarla temasa geçen kişilerin 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmaması yönünde yazılı tebligat yapılacak.

Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak, ikinci kez kural ihlalinde ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak ve tekrar 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Ayrıca, TCK'nin 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında adli işlem başlatılacak.

Telefon ile Kovid-19 takibini reddedenler, aile hekimi, uzman hekim veya İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerince olası vaka olarak nitelendirilecek, hastaneye nakli gerçekleştirilmesi gerekirken nakil talebini reddedenler ve yurt dışından geldiği halde toplum içinde dolaştığı tespit edilenlerin kolluk kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakilleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca kentteki piknik ve mesire alanlarının geçici süreliğine kapalı tutulması kararlaştırılarak, vatandaşların toplu olarak bulundukları tüm pazarların faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Vatandaşların, herkesin sağlığını ilgilendiren bu kararlara uymasının ve süreç atlatılıncaya kadar resmi makamların açıklamaları doğrultusunda tedbirlerini alarak uygulamasının kritik derecede önem taşıdığı belirtildi.