Gaziantep’te sansür yasası protesto edildi, AKP’liler ucuz su teklifini reddetti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde CHP’nin içme suyunun yüzde 50 indirimli satılması yolundaki teklifi AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilirken, toplantıda ‘sansür yasası’ da protesto edildi.

Ahmet KAYA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi‘nin olağan oturumun başlaması sırasında CHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri “Sansür Yasasına Hayır”, “Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Özgürlük” ve “Susturamayacaksınız, Korkutamayacaksınız, Alıştıramayacaksınız” yazılı dövizleri çıkararak sansür yasasını protesto etti.

Daha sonra CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, görüşülmek üzere sunulan önergeyle ilgili söz alarak, suya gelen kademeli fiyat uygulaması nedeniyle dar gelirli vatandaşlarının faturalarını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirterek, “Ülkemizde ekonomik durum düzelinceye kadar su fiyatlarında yüzde 50 indirime gidilmesini talep ediyor, diğer partili üyelerin de bu önergemize destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

MELİH GÖKÇEK ÖRNEĞİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak, Gaziantep’in birkaç yıl önce Türkiye’nin en pahalı su satan 4’üncü belediyesi iken, şu anda 16’ncı sırada bulunduğunu, yüksek maliyete rağmen en ucuza su verdiklerini savundu. AKP grubu adına konuşan Hakan Kurt’un Ankara örneği ile ilgili Melih Gökçek’i savunan açıklaması ise bir anda tansiyonu yükseltti.

“DİNOZOR ALAN BAŞKAN YOK”

Bunun üzerine söz alan CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, Ankara’da 10 tona kadar su kullanan dar gelirlilere ücretsiz su verildiğini, öğrencilerin ise yüzde 50 indirimli su kullandığını hatırlatarak şunları söyledi:

* “Şuanda Ankara’da, 2018’de sizin iktidar olduğunuz dönemdeki gibi 750 milyon doları dinozorlara harcayan bir başkan yok. Helikopter alan, uçak alan bir başkan yok. Bunları sosyal yardımlara harcayan bir başkan var. Siz diyorsunuz ki enerji maliyetleri.

* Elektriğe yüzde 206 zam geldi. Doğalgaza yüzde 90’ın üzerinde zam geldi. Niye söylemiyorsunuz bunu? Gaziantep’te iş yerinde satılan suyun tonu 25 TL. Nerede suyu ucuzlatıyorsunuz, halka hizmet ediyorsunuz su 11 lira? Hadi buradaki arkadaşlara söylüyorum, meclise söylüyorum. Hadi Meclis onaylayın yüzde 50 indirimi halka ucuz su verelim.”

AKP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, CHP grubunun Gaziantep’te suyun yüzde 50 ucuzlatılması yönündeki teklifini oylamaya sundu. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri kabul oyu verdiği suyun indirilmesi teklifi, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

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