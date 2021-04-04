Gaziler arasında ayrım olur mu?

15 Temmuz şehit yakınları ile gazileri için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında zam kararı alındı. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce katıldı. 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlanıyordu. Toplantıda alınan kararla Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere 1.000 liralık destek, 1.500 liraya çıkarıldı. Dini bayramlarda iki defa 1.000 lira ödenmesi, Temmuz ayında ise 1500 TL daha ek destek verilmesi kararlaştırıldı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin ücretleri iyileştirilirken, terör gazileri ve şehit yakınları ise bu zamdan yararlanamadı. Başta Doğu ve Güneydoğu gazileri olmak üzere diğer gazi ve şehit yakınlarına herhangi bir zam yapılmadığı öğrenildi. Kanunla kurulan ve kamu yararına dernek statüsü bulunan ve 16 bin üyesi olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, kendilerine yansıtılan bir zam olmadığını söyledi. Işık, “Bize herhangi bir maaş artışı yapılmadı. Sadece 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına verildi” dedi.